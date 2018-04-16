Савченко отказалась сотрудничать со следствием

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко и глава украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан отказываются давать показания.

"В настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию. Сейчас следСствием среди прочего назначено и проводится тринадцать экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний Надежды Савченко", – сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители допросили свидетелей, а также проводится обзор и анализ документов и предметов, изъятых во время обысков у Рубана и Савченко. В СБУ также добавили, что проверяется причастность к преступлениям, в которых их подозревают.

"Органами предварительного расследования и прокуратуры с учетом сложности уголовного производства, объема и специфики процессуальных действий в нем, а также поведения участников уголовного судопроизводства, планируется окончание предварительного расследования в разумные сжатые сроки", - подчеркнули в СБУ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее адвокат Савченко рассказал, что нардеп возобновила голодовку.