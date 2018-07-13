Савченко объявила новую голодовку из-за решения суда

Шевченковский районный суд Киева продлил арест народного депутата Надежды Савченко, которую обвиняют в подготовке государственного переворота, еще на два месяца.

Вопрос рассматривался четыре дня, а срок предыдущей меры пресечения истекал в пятницу, 13 июля, передает "Интерфакс-Украина".

Так, 13 июля суд сначала назначил Савченко бесплатного защитника, после чего в суде появился один частный адвокат, а потом еще несколько адвокатов.

Председательствующий судья Владимир Бугиль рассмотрел несколько ходатайств об отводах и выслушал стороны процесса, а затем огласил решение о продлении ареста Савченко на два месяца. При этом сторонники нардепа кричали и протестовали.

Савченко, в свою очередь, заявила, что суд не позволил адвокатам ее защитить и объявила голодовку.

"Я оглашаю бессрочную голодовку. Я такого беспредела не видела даже в российском суде", - заявила она, отметив, что отказывается от осмотров медперсонала СИЗО и пенитенциарной службы.

После оглашения решения Савченко отказалась покидать здание суда без текста решения и вызвала полицию, чтобы заявить о преступлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение оставить ее под стражей по делу о подготовке теракта.

23 марта суд оставил Савченко под стражей без права на залог на 60 дней.

Ей инкриминируют сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.