Савченко и Рубана могут освободить из СИЗО: опубликован документ

Народный депутат Надежда Савченко и руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан в ближайшие дни могут быть освобождены из СИЗО.

Об этом в телеграм-канале сообщил экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Только что коллегия судей киевского апелляционного суда обратилась в ГПУ с обращением, в котором указала на незаконность содержания под стражей Савченко и Рубана. Суд отправил дело в Броварский суд. При правильной работе адвокатов, уже в понедельник они могут быть освобождены", - рассказал он.

Также в распоряжении OBOZREVATEL появился соответствующий документ с поручением коллегии судей к ГПУ и уполномоченному Верховой Рады по правам человека.

"12 апреля 2019 года постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда представление и.о. председателя Дарницкого районного суда города Киева об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Савченко Н.В. и Рубана В.В. удовлетворено, уголовное производство направлено для рассмотрения в Броварской горрайонный суд Киевской области", - сказано в сообщении пресс-службы Киевского апелляционного суда.

В свою очередь на странице Савченко в Facebook напомнили, что срок содержания ее под стражей истекает уже в понедельник, 15 апреля.

"Надежда Савченко незаконно удерживается за решеткой действующим режимом с 15 февраля. Также за год содержания Надежды в СИЗО по сфабрикованному делу, не было предоставлено никаких анонсированных прокурором, без юридического образования, доказательств", - сказано в сообщении.

Как передает "Страна", адвокат Рубана Валентин Рыбин подтверил, что "если до 24:00 15 апреля санкция не будет продлена, Владимир и Надежда будут считаться лицами, в отношении которых не действует какая-либо мера пресечения".

Он пояснил, что 12 апреля в Апелляционном суде прокуроры пытались вручить ходатайства о продлении ареста Савченко и Рубана самим обвиняемым и их адвокатам, где оставляли пробел в части названия суда, которому выпадет рассматривать вопрос продления/непродления ареста.

"Но у нас была согласованная позиция на этот счет с коллегами. Еще когда коллегия удалилась в совещательную комнату для вынесения вердикта о подсудности, мы покинули зал и такие бумаги прокуроров не приняли. То есть, в настоящее время ходатайства о продлении ареста нам не были вручены. Ожидаем, что их нам передадут в понедельник в Броварах, и у нас буде три часа для ознакомления с ними", - утверждает Рыбин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 8 марта 2018 года Владимира Рубана задержали на КПП Зайцево с арсеналом оружия , которое он вез с неподконтрольной территории Донбасса.

Депутату Надежде Савченко инкриминируют сговор с Рубаном и с экс-главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью государственного переворота. В их планы входило обстрелять здание Верховной Рады.

Минувшей осенью главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что следователями установлена личность организатора по делу Савченко и Рубана, однако их адвокаты эту информацию опровергли.

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