Саркофаг над ЧАЭС может рухнуть: в Украине забили тревогу

Саркофаг, который был спешно построен над взорвавшимся реактором Чернобыльской АЭС, в любой момент может обрушиться.

Поэтому его необходимо снести как можно скорее, пишет The Sun, ссылаясь на информацию украинской компании SSE Chernobyl NPP, которая управляет ЧАЭС.

Эксперты напомнили, что сооружение было в экстренном порядке построено после катастрофы 1986 года, чтобы попытаться предотвратить любое распространенное радиации. Однако сейчас оно требует серьезных восстановительных работ, поскольку имеет очень высокую вероятность разрушения.

К счастью, рабочие за последние девять лет успели построить над саркофагом оболочку-конфайнмент. Однако для того, чтобы избежать новой ядерной катастрофы после демонтажа старого саркофага, необходимо чтобы его накрытие было максимально прочным и не давало попадать излучению в атмосферу.

ЧАЭС The Sun

Планируется, что как только рабочие уберут конструкцию, закрывающую радиоактивный реактор внутри конфайнмента, то попытаются убрать огромное количество ядерных отходов, оставшихся после взрыва.

Контракт на проведение этих работ, которые обойдутся в $78 млн, уже подписан. Предполагается, что демонтаж саркофага должен быть завершен до 2023 года. Что касается очистки территории под ним, то она продлится до 2065 года. Эксперты полагают, что к этому времени раком из-за облучения заболеет еще 40 тыс. человек.

Конфайнмент над разрушающимся саркофагом The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийский исследователь Роб Максвелл заявил о том, что якобы обнаружил в Чернобыльской зоне один из самых смертоносных предметов – клешню экскаватора, которым убирали зараженные радиацией обломки после катастрофы. Он предоставил ее фото. По словам Максвелла, радиационный фон вблизи этого объекта составляет 39,8 микрозиверта, в то время как обычный уровень радиации в Припяти – 0,17 микрозиверта.

Однако заместитель главного инженера по объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС Сергей Кондратенко считает, что информация о том, что в Чернобыльской зоне в открытом доступе находится клешня крана, который использовался во время ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986 году, вызывает большие сомнения.

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