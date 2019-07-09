САП приготовила обвинения министру и нескольким главам ОГА

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала обвинения одному из министров и нескольким главам областных государственных администраций.

Такое заявление сделал глава САП Назар Холодницкий в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на "Прямом". "Процесс работы продолжается, детективы работают. Например, сегодня мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов – надлежащим образом вручить это подозрение", – сказал он.

По его словам, обсуждался процесс сообщения подозрений некоторым действующим судьям.

Новости У Зеленского пригрозили отставкой Сытнику и Холодницкому

САП

"Работа идет, и детективы свою работу делают, прокуроры наблюдают. Там, где есть консенсус, где есть достаточная доказательственная база, общество будет видеть результаты публично. Мы их не будем скрывать", – добавил Холодницкий.

По информации источников "Украинских новостей", речь идет о министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике. Его якобы подозревают в декларировании недостоверной информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, у Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры есть три месяца, чтобы доказать свою эффективность.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!