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САП приготовила обвинения министру и нескольким главам ОГА

2.1тЧитать материал на украинском

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала обвинения одному из министров и нескольким главам областных государственных администраций.

Такое заявление сделал глава САП Назар Холодницкий в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на "Прямом". "Процесс работы продолжается, детективы работают. Например, сегодня мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов – надлежащим образом вручить это подозрение", – сказал он.

По его словам, обсуждался процесс сообщения подозрений некоторым действующим судьям.

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САП

"Работа идет, и детективы свою работу делают, прокуроры наблюдают. Там, где есть консенсус, где есть достаточная доказательственная база, общество будет видеть результаты публично. Мы их не будем скрывать", – добавил Холодницкий.

По информации источников "Украинских новостей", речь идет о министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике. Его якобы подозревают в декларировании недостоверной информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, у Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры есть три месяца, чтобы доказать свою эффективность.

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Персона
Назар Холодницкий
Место
Украина
Тег
Специализированная антикоррупционная прокуратура
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