САП потребовала арестовать скандального экс-нардепа Микитася

Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала взять под стражу бывшего нардепа и скандального застройщика Максима Микитася, подозреваемого в деле завладения имуществом Нацгвардии.

В сообщении САП на Facebook отмечается, что 8 мая в Высший антикоррупционный суд было подано ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен.

"29 апреля 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение следственного судьи, которым с подозреваемого по делу о завладении квартирами Нацгвардии, а именно бывшего народного депутата, в доход государства взыскано 80 млн гривен. Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу защитников бывшего нардепа и определил, что взысканию подлежит только 30 млн гривен залога", – напомнили в САП.

Кроме того, Апелляционная палата ВАКС определила для Микитася новый залог в размере 100 млн гривен. Несмотря на то, что срок внесения залога закончился, бывший депутат до сих пор не оплатил средства.

"Несмотря на грубое нарушение условий меры пресечения, прокурор обратился в суд с требованием изменить бывшему депутату меру пресечения. О дате рассмотрения указанного ходатайства будет сообщено дополнительно", – добавили в САП.

Максим Микитась Экономическая правда

Как сообщал OBOZREVATEL: