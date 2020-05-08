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8 мая • обновлено в 18:21
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САП потребовала арестовать скандального экс-нардепа Микитася

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Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала взять под стражу бывшего нардепа и скандального застройщика Максима Микитася, подозреваемого в деле завладения имуществом Нацгвардии.

В сообщении САП на Facebook отмечается, что 8 мая в Высший антикоррупционный суд было подано ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен.

"29 апреля 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение следственного судьи, которым с подозреваемого по делу о завладении квартирами Нацгвардии, а именно бывшего народного депутата, в доход государства взыскано 80 млн гривен. Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу защитников бывшего нардепа и определил, что взысканию подлежит только 30 млн гривен залога", – напомнили в САП.

Кроме того, Апелляционная палата ВАКС определила для Микитася новый залог в размере 100 млн гривен. Несмотря на то, что срок внесения залога закончился, бывший депутат до сих пор не оплатил средства.

"Несмотря на грубое нарушение условий меры пресечения, прокурор обратился в суд с требованием изменить бывшему депутату меру пресечения. О дате рассмотрения указанного ходатайства будет сообщено дополнительно", – добавили в САП.

Максим Микитась

Максим Микитась

Экономическая правда

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

  • Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходила благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.

  • 14 мая 2019 года к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитась, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.

  • 20 апреля 2020 года стало известно, что Высший антикоррупционный суд не взял под стражу Микитася, которого подозревают в завладении чужим имуществом.

  • 29 апреля выяснилось, что Высший антикоррупционный суд взыскал с Микитася в доход государства 30 миллионов гривен. Также ему назначен новый залог в размере 100 миллионов гривен.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Максим Микитась
Место
Украина
Тег
Специализированная антикоррупционная прокуратура
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