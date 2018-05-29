САП передала в суд обвинение по делу скандального экс-следователя ГПУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала Подольскому районному суду Киева обвинение в отношении экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса.

"Бывший следователь обвиняется в совершении преступлений, квалифицированных по ч.ч.3,4,5 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины, а именно в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, завладении и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенных повторно; представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции", – сообщила пресс-служба САП в Facebook.

В прокуратуре напомнили, что Суса задержали на территории международного аэропорта "Борисполь", после чего ему было сообщено о подозрении.

"По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года", – подчеркнули в САП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Суса "поймали" на новом авто с номерами угнанного бабушкиного Audi Q7. В заявлении об угоне авто Сус указал, что он "безработный". Позже Сусу было объявлено подозрение.

22 января 2018 года суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на залог 1,76 млн гривен.