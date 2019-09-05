САП передала первое дело в Антикоррупционный суд: подробности

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным бюро направила в Высший антикоррупционный суд первый обвинительный акт – по экс-чиновнику института Титана.

Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"Утвержден и направлен в Высший антикоррупционный суда обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института Титана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

В Антикоррупционный суд направили первый обвинительный акт Пресс-служба САП

В Антикоррупционный суд направили первый обвинительный акт Пресс-служба САП

По данным следствия, в течение 2012-2013 годов фигурант, злоупотребляя служебным положением, в сговоре с другими лицами обеспечил перечисление государственным предприятием иностранной компании (Британские Виргинские острова) 1, 258 млн долларов США за работы и услуги, которые не предоставлялись.

Во время досудебного расследования подозреваемому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Антикоррупционный суд заработал: САП направила первый обвинительный акт

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября Высший антикоррупционный суд открыл свое первое торжественное заседание, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

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