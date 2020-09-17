САП допросила Юрченко и собирается настаивать на его аресте

Борис Бондарь Расследования 16:44, 17.09.2020 Обновлено: 17:05, 17.09.2020

Народного депутата Александра Юрченко допросили в качестве подозреваемого, также ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook. Юрченко подозревают в получении и подстрекательстве к даче взятки.

"Так, антикоррупционные органы будут просить суд принять народного депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн", – сказано в сообщении САП.

Отмечено, что о дате и времени заседания по избранию меры пресечения будет сообщено дополнительно.

САП будет настаивать на аресте Юрченко.
Facebook САП

В четверг, 17 сентября, Юрченко вручили подозрение в получении и подстрекательстве к даче взятки. Нардепа подозревают по трем статьям Криминального кодекса.

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