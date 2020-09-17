САП допросила Юрченко и собирается настаивать на его аресте
Народного депутата Александра Юрченко допросили в качестве подозреваемого, также ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook. Юрченко подозревают в получении и подстрекательстве к даче взятки.
"Так, антикоррупционные органы будут просить суд принять народного депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн", – сказано в сообщении САП.
Отмечено, что о дате и времени заседания по избранию меры пресечения будет сообщено дополнительно.
В четверг, 17 сентября, Юрченко вручили подозрение в получении и подстрекательстве к даче взятки. Нардепа подозревают по трем статьям Криминального кодекса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Исключенный из фракции СН нардеп Гео Лерос заявил, что помощник взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В Офисе президента Владимира Зеленского поддержали решение Юрченко о выходе из фракции.
В уголовном производстве о взятке фигурируют и другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
Глава ОГП Ирина Венедиктова 15 сентября заявила, что в случае наличия доказательств и состава преступления, Юрченко будет привлечен к уголовной ответственности.
17 сентября Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ.
Также 17 сентября Юрченко вручили подозрение в получении и подстрекательстве к даче взятки.