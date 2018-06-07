"Россия скоро оправится от санкций": у Гройсмана анонсировали долгую войну

Война на Донбассе продится еще долго, поскольку договориться с Россией почти невозможно, а эффект западных санкций будет скоро нивелирован.

Об этом OBOZREVATEL сообщил постоянный представитель Кабинета министров в парламенте, народный депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко.

"Война продолжается и, к сожалению, она будет продолжаться еще долго. Не будем лгать себе. Годы точно. Война будет продолжаться, пока у власти в России будет сильный Путин. То есть, в принципе, у нас есть шанс закончить войну хоть завтра. Но при условии, если согласимся проиграть", - отметил Денисенко.

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Он подчеркнул, что Украине надо быть готовой к длительному сосуществованию с абсолютно недоговороспособным соседом.

"К сожалению, тот позитив, который дали западные санкции против России, в ближайшее время будет в значительной степени нивелирован ростом цен на нефть до 80, а может и до 100 долларов за баррель", - подытожил Денисенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин озвучил потери от санкций.