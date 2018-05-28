Санкции – не помеха: как друг Путина "обхитрил" Украину

Спустя четыре года агрессии Украина таки ввела санкции против ряда российских бизнесменов и чиновников, только вот некоторые, самые изворотливые из них уже успели к ним подготовиться.

О том, кто из олигархов президента Владимира Путина сможет обойти украинские санкции, – в материале OBOZREVATEL.

"Непотопляемые" Ротенберги

Необъявленная война и санкции не помешали российским миллиардерам наживаться как в Украине, так и в Европе. Показательный пример – ситуация с активами приближенной к Путину семьи Ротенбергов.

Аркадий Ротенберг, старый друг президента России, попал в опалу к США еще в марте 2014-го, Европейский Союз ввел против него санкции в июле того же года – после трагедии с малайзийским Boeing-777. Но олигарх все еще успешно ведет бизнес на Западе с помощью простой и действенной, а потому безупречной схеме.

Благодаря развитой сети "эмиссаров" бизнесмен обходит ограничения США и Европейского Союза. То есть, дабы защитить активы, Ротенберг стал активно продавать свои доли в активах сыновьям и близким бизнес-партнерам – топ-менеджерам и бывшим руководителям его же компаний.

Ключевой фигурой в этой схеме выступал Игорь Ротенберг. Именно с помощью сына олигарх еще в 2014-м "обезопасил" свою собственность в Украине, в частности киевский торговый центр Ocean Plaza.

Игорь Ротенберг ТАСС

Старший Ротенберг являлся бенефициаром ООО ТПС "Нерухомість Київ", который и контролирует ТЦ. Однако после вторжения России над Ocean Plaza начали сгущаться тучи – звучали даже предложения о национализации. И тогда в игру вступило "молодое поколение".

С июля 2014 года Аркадий Ротенберг перестал быть бенефициаром группы TPS Real Estate Holding, которой принадлежат 100% ТПС "Недвижимость", а ее дочерней структурой в Украине в свою очередь является ТПС "Нерухомість Київ". Это сработало – возмущение общественности затихло и о "российском следе" в крупнейшем ТРЦ Киева позабыли. А зря, ведь бенефициаром стал никто иной как Игорь Ротенберг.

Почти четыре года российские олигархи спокойно работали в Украине, однако в начале 2018-го стало ясно, что Ротенберг-младший тоже скоро попадет в санкционные списки – сначала США, а потом и Украины. И семья начала действовать.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц, конечным бенефициаром ТПС "Нерухомість Київ" уже не является Игорь Ротенберг. Он продал долю в TPS Real Estate Holding своей сестре – Лилии Ротенберг. Таким образом, компании не грозят санкции ни США, ни Украины.

Недавно пресс-служба компании сообщила, что сделку заключили еще 29 марта – до введения Штатами санкций. Однако еще несколько недель после этого бенефициаром в реестре значился Игорь Ротенберг.

Неудачная попытка Дерипаски

А вот еще один российский олигарх Олег Дерипаска, на которого США и Украина наложили санкции, оказался не столь предусмотрительным. В Украине он по-прежнему владеет ООО "Николаевским глиноземным заводом", о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц.

Правда, Дерипаска предпринимал попытки минимизировать потери. В октябре 2017 года было объявлено о продаже НГЗ швейцарскому сырьевому трейдеру Glenсore.

Олег Дерипаска

"Glenсore, получив на баланс доли НГЗ, приобретет акционерный контроль над активами алюминиевой отрасли в Украине. Во владение украинскими предприятиями, ранее принадлежавшими "РусАлу", Glencore вступит в ближайшие дни", – говорилось в пресс-релизе завода.

Но в апреле Glencore отказался от конвертации доли из-за санкций в отношении Дерипаски.