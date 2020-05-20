"Sanix": что известно о хакере из Бурштына, который водил за нос весь мир

Украинский хакер под ником "Sanix" похитил личные базу данных с 733 млн адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей.

Как сообщает пресс-служба СБУ, об украинце стало известно еще в 2019 году. Тогда о хакере и его взломе писали мировые СМИ.

"В начале прошлого года он привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей. В январе 2019 года о нем писали The Guardian, Forbes и Newsweek, ему посвятил сюжет телеканал Italia 1, ведь база данных, которую он выставил на продажу, была "самым большим за всю историю массивом похищенных данных", – сообщили спецслужбы.

СБУ задержали хакера

Издание "Галка" пишет, что задержанным оказался 20-летний житель Бурштына. Парень окончил школу и колледж, не имеет высшего образования. Проживал с девушкой. Также у него обнаружили биткоин-счета.

Во время спецоперации было установлено, что хакер выставил на продажу 87 Гб информации. Однако у него оказалось данных минимум на терабайт. В них входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

СБУ изъяла вещи и деньги

"Sanix" подозревается в продаже баз данных с логинами и паролями к ящикам электронной почты, пин-кодами к банковским карточкам, электронных кошельков криптовалюты, счетов PayPal, сведениями о компьютерах, сломанные для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак.

В ходе обысков по месту проживания у задержанного изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные в сумме почти 190 тысяч гривен и более 5 тысяч долларов.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 УКУ.

Хакер в Телеграме

Добавим, что в интервью ВВС хакер рассказывал, что в бизнес по продаже взломанных имейлов его привела "нищета в стране, ну и потребность в деньгах". По словам хакера, он сам он не взламывал имейлы и даже не умеет это делать. Для покупки первых архивов он взял микрозаем. Перепродав архивы, погасил долг, затем купил телефон и ноутбук.

"Я вложил около 250 долларов, окупилось вполне. Примерно в 50-100 раз больше, точную сумму не назову", – вспомнил он.

Базы данных

Также украинец говорил, что у него не было официальной работы, и покупателям взломанных баз представлялся фрилансером. С его слов, относительно своей деятельности законы он не изучал. Свободное время проводил в онлайн-играх World of Tanks и Rust

"Люди делают одну большую ошибку – они ставят глупые, легкие пароли, они теряют свои данные из-за вирусов и сайтов, которые не имеют цифровой подписи и являются фишинг-сайтами. Хакеры выкладывают эти базы, я их лишь собираю", – говорил он.

Портал Wired сообщал, хакерская работа украинца может считаться самым большим похищением персональных данных в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разоблачили хакера, который воровал деньги у банков.

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