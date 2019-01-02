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''Самый страшный сценарий'': в США назвали новые цели России в Украине

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В свете последних событий в Черном море для Украины вполне реальным может стать опасный сценарий России по захвату территории от Крыма и до Донбасса.

Таким образом страна-агрессор хочет решить ряд серьезных проблем с временно оккупированными территориями и дестабилизировать Украину. Об этом заявил военный аналитик, экс-глава "отдела России" в политическом управлении Минобороны США Марк Симаковски в интервью "Раадио Свобода".

"Сильное опасение, что Россия попытается закрепить преимущества после своих действий в Азовском море. В частности, создать сухопутный коридор (в Крым. — Ред.) и увеличить свое военное присутствие в Украине. И это может быть наиболее дестабилизирующий, самый страшный сценарий — если Россия усилит свои притязания, используя провокации в Украине или пытаясь закрепиться в районе Азовского моря, где Москва нуждается еще в одном куске территории, чтобы защитить Крым и свои стратегические интересы. Вот это было бы серьезным фактором дестабилизации, и Украина, и международное сообщество должны быть к этому готовы", — отметил он.

Марк Симаковски

Марк Симаковски

"Радио Свобода"

Новости
Иначе Путину конец: Ганапольский оценил вероятность вторжения России в Украину

По словам Симаковски, Кремль крайне заинтересован в том, чтобы обезопасить Крым. Ведь российская власть видит уязвимости своей системы защиты на суше и пытаются компенсировать их усиление на море. Для этого страна-агрессор прибегает к ограничению доступа Украины к Азовскому морю, а особенно — доступа военных. Кроме того, военными провокациями против Украины Россия пытается решить ряд кризисных вопросов, связанных с жизнеобеспечением захваченного Крыма (например, отсутствие пресной воды).

"Один из путей, чтобы справиться со всеми этими вызовами, — это отрезать доступ Украины, используя полоску земли между Донбассом и Крымом. Это был бы серьезный фактор дестабилизации. Он, конечно, развеял бы все попытки России делать вид, что она тут ни при чем, и однозначно дестабилизировал бы Донбасс. Это был бы военный путь! И это как раз тот сценарий, который вызывает гораздо больше беспокойства, чем разговоры о вероятности российского вторжения через Беларусь или Молдову", — убежден эксперт.

Вторжение России в Украину

Вторжение России в Украину

"Телеканал 24"

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Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Место
Украина
Тег
Пентагон
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
За ограничение свободного прохода кораблей ВМС Украины через Керченский пролив кацапье будет отгребать новые санкции. А при попытке кацапов захватить украинское побережье Азовского моря мокшанская мразь захлебнется своей кровью
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Петров Александр
Петров Александр
Levitsky Valery, ну хохложопые уже хлебают полной ложкой, а скоро половниками хлебать будут. Всю мразь украинскую под нож. Ха-ха.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Педро уже всех победил, победун. Единстенвенный способ удержаться у власти, надо истерию разжигать, в самой нищей стране это единственный способ.
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