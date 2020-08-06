Одесса стала 11-й в Европе по уровню преступности: в антирейтинге еще четыре города Украины

Дарья Дурова Расследования 23:36, 6.08.2020

В рейтинге самых криминальных городов Европы Одесса заняла 11 место.

Ее индекс – 52,71 (индекс первого в рейтинге города – Бирмингема – 64,75). Об этом свидетельствуют данные исследования за последние полгода, обнародованного на сайте Numbeo.

В топ попали еще четыре украинских города – Днепр (14-е место), Харьков (24), Киев (30), Львов (51).

"Мы считаем уровень преступности ниже 20 очень низким, уровень между 20 и 40 – низким, между 40 и 60 – умеренным, между 60 и 80 – высоким, и, наконец, уровень преступности выше 80 – очень высоким", – сказано в сообщении.

Карта преступности в Европе.
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Отметим, в тройке лидеров самых криминальных городов – Бирмингем, Бретфорд и Манчестер (Великобритания).

Первая десятка "антирейтинга".
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Одесса – на 11-м месте.
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Киев попал в топ-30
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Львов оказался сразу после Франкфутра.
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Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заняла первое место по уровню преступности за первую половину 2020 в рейтинге стран Европы с показателем 48,84.

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