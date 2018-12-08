Самозахват лесных участков Бучи продолжается: жители устроили протесты

Бучанский лес на Киевщине продолжают уничтожать сообщники скандального мэра города Анатолия Федорука.

Как рассказал для OBOZREVATEL депутат Бучанского городского совета Александр Таможний, местные жители возмущены аферой, благодаря которой владелец телеканала "Погляд" Алексей Зиневич увеличил свое состояние за счет нескольких участков бучанской земли, которую оценивают в миллионы гривен.

"29 ноября состоялась сессия Бучанского городского совета, где городской голова Анатолий Федорук сказал, что данные земельные участки выделяются АТОшникам. Депутаты всегда поддерживают наших героев, всегда идут на встречу. Но журналисты провели расследование и оказалось, что мэр просто рассчитался за свой PR с владельцем телеканала "Погляд", который на него работает", — отметил депутат.

Новости Мэра Бучи уличили в планах захватить село Блиставица Бородянского района

Таким образом случаи самозахвата лесных территорий фиксируются в самом пригороде Бучи, несмотря на обещания Генерального прокурора Украины Юрия Луценко вернуть земли лесного фонда в собственность государства.

Как сообщил Таможний, несмотря на усилия местной общины остановить массовую застройку акватории реки Ирпень, следствие по уголовному производству по делу мэра Бучи остановилось, и он до сих пор пребывает на своем посту.

Земельный участок в бучанском лесу Скрин видео

Новости На Черкасщине в военном лесхозе незаконно рубили лес

7 декабря местные жители в очередной раз собрались на акцию протеста. Они рассказали, что построено частный жилой комплекс на участках, которые Бучанский городской совет выделил на подставных лиц из разных регионов Украины. По факту сначала появился дом, а потом уже Бучанский горсовет выделил землю под него.

Действия мэра жители называют произволом и требуют максимального огласки схем, которыми, в том числе, воспользовался Алексей Зиневич.

Бучанцев поддержал депутат Александр Таможний. Он напомнил, что леса Украины является национальным богатством, имеют ограниченное эксплуатационное значение и подлежат государственному учету и охране.

Как писал OBOZREVATEL, в селе Вита-Почтовая под Киевом назревает бунт местного населения. Люди возмущены тем, что местная власть присвоила десятки гектаров леса и часть территории военной части, чтобы застроить их коттеджами и высотками.