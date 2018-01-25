Самоубийство нацгвардейца на Донбассе: появились новые подробности

Военнослужащий Национальной гвардии, совершивший на своей посту в Луганской области самоубийство, оставил предсмертную записку.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила пресс-секретарь областного управления полиции Татьяна Погукай.

"В ходе осмотра места происшествия была найдена в вещах военнослужащего предсмертная записка. Все обстоятельства происшествия (мотивы, почему парень так поступил) все равно будут выяснять. Мы должны быть уверены в том, что это именно самоубийство", - рассказала она.

Новости В Запорожской области произошло самоубийство

Отмечается, что в Апелляционном суде назвали произошедшее несчастным случаем.

Как сообщал "Обозреватель", 25 января стало известно, что 22-летний нацгвардеец погиб во время несения службы. Отмечалось, что молодой человек застрелился из табельного оружия.