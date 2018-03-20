Самоубийство летчика Волошина: полиция огласила пять версий

Полиция Николаевской области рассматривает 5 версий гибели летчика ВСУ, в. о. председателя Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Об этом рассказал начальник николаевской милиции Юрий Мороз.

"На данный момент рассматривается 5 версий: конфликт на работе, семейные неурядицы, самоубийство, совершенное во время прохождения службы в ВСУ, несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием и самоубийство, совершенное в состоянии душевного волнения", - рассказал Мороз в комментарии "Громадському".

Он добавил, что по делу назначено уже 6 экспертиз и допрошены 5 человек, среди которых и жена Волошина.

В то же время начальник николаевской милиции отметил, что факт его прежней работы в должности вице-президента по вопросам безопасности "Авант Банка" под руководством действующего председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко не повлияет на объективность расследования.

"Да. Работал с октября 2012 года по февраль 2013. Виделся ли с Савченко? Да, точно виделся. Но если у кого-то есть сомнения по необъективности или предвзятости в этом следствии, наверное, надо дождаться результатов и истории следствия и тогда какие-то выводы делать", - сказал Мороз.

Кроме того, на вопрос, будет допрошен по делу смерти Волошина Савченко и другие работники ОГА, глава полиции отметил, что при необходимости допрос состоится.

"Насколько мне известно, Савченко сейчас нет в Николаеве, он на лечении. При необходимости будет допрошен. Сегодня мы пригласили на допрос его заместителя (Валентина Гайдаржи)", - добавил Мороз.

Как сообщал "Обозреватель", в Николаеве 18 марта в собственной квартире застрелился из пистолета 29-летний летчик-герой АТО Владислав Волошин. Последние несколько месяцев он руководил областным коммунальным предприятием "Николаевский международный аэропорт".

Владислав Волошин – бывший пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. За свои боевые вылеты в 2014 году он может претендовать на звание самого отчаянного военного летчика Украины. Владислав неоднократно наносил результативные удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета.

Именно Владислава Волошина российские власти лживо обвиняли в атаке на малайзийский "Боинг", сбитый над Донбассом. Эта версия была полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

Волошин уволился из Вооруженных сил Украины, так как, по его мнению, не был по достоинству оценен командующими. Он неоднократно говорил, что, несмотря на все его заслуги, не мог даже обеспечить свою семью.