Самоубийство Кантера: режиссер снял свою смерть на видео

Покончивший жизнь самоубийством режиссер Леонид Кантер снял свою смерть на видеокамеру, что подтверждает, что это было самоубийство.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил, что Кантер застрелился в емкости резервуара для воды, передает "Украинская правда".

"Весь процесс снимал на видео, которое изъяла полиция. Оно приобщено к материалам уголовного производства", – сообщил он.

Представиль полиции пояснил, что наличие видео и оружия, которое отправлено на экспертизу, а также предварительное заключение судмедэксперта, указывают на то, что "человек решил таким образом уйти из жизни".

Отмечается, что тело Кантера обнаружила его подруга, которая и вызвала полицию.

Расследование смерти режиссера ведет Бахмачский отдел ГУНП в Черниговской области. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

Ранее UA: Чернігів передавал слова начальника Бахмачского отдела полиции Юрия Жулы о том, что Кантер написал предсмертные записки родным и знакомым.

"Приехал домой, зашел во двор, с собой у него было автоматическое оружие. Забравшись в железную бочку, настроил видеокамеру. Без слова, без ничего выстрелил себе в подбородок. Пуля вышла через голову в бочку. Насквозь", – сказал Жула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, каким был последний день из жизни Кантера.