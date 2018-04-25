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Самоубийства ветеранов АТО: Матиос озвучил страшные цифры

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С начала боевых действий на востоке Украины минимум 554 военных покончили жизнь самоубийством.

Такую статистику привел военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

"Из-за критической ситуации с посттравматическим расстройством в среде военных и демобилизованных мы исследовали проблему обеспечения психологической реабилитации участников АТО за счет бюджетных средств. С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тысяч человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство (официальная статистика ЕРДР по состоянию на 01.04.2018)", - написал Матиос.

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По его словам, в текущем году предусмотрено 109 миллионов гривен на мероприятия по психологической реабилитации, социальную и профессиональную адаптацию участников АТО и их обеспечение санаторно-курортным лечением.

Анатолий Матиос

"Однако военные прокуроры установили, что централизованные мероприятия по психологической реабилитации участников АТО в Украине в 2018 году не осуществляются вообще, поскольку Министерство социальной политики Украины до настоящего времени то ли не смогло, то ли не захотело принять ряд нормативных документов, без которых заключить договоры о предоставлении услуг по реабилитации участников АТО просто не возможно", – подчеркнул Матиос.

Он также отметил, что в воинских частях подход к психологической реабилитации остается формальным из-за отсутствия кадров - чуть больше 300.

"И хотя Министерство обороны Украины эту проблему из всех возможных сил пытается решить и привлекает к сотрудничеству специализированные волонтерские организации (которых не много), то другие военные формирования полагаются только на Минсоцполитики", – добавил военный прокурор.

Как сообщал "Обозреватель", ранее народный депутат фракции БПП Александр Третьяков озвучил статистику самоубийств среди ветеранов АТО.

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Тема
АТО на Донбассе
Персона
Анатолий Матиос
Место
Украина
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