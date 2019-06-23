Самолеты США приблизились к Крыму и Донбассу: в чем дело

Два американских беспилотника провели разведку у берегов оккупированного Крыма и над Донбассом.
Как свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, опубликованные в Twitter, в 07:40 беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии.
БПЛА пересек воздушное пространство Болгарии и в 12:25 начал мониторинг линии разграничения на Донбассе. Спустя 3,5 часа он полетел к побережью Крыма.
Также в 19:55 патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169332 поднялся в небо с того же полигона и направился к южным границам Крыма. В 20:25 он побывал в 32 км от береговой линии в районе Севастополя.
12:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 июня 2019 г.
Мониторинг линии разграничения на Донбассе. pic.twitter.com/bQXTJF9sXp
16:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 июня 2019 г.
Закончил мониторинг линии разграничения на Донбассе. pic.twitter.com/81sBiaR8Sc
16:55 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 июня 2019 г.
Приступил к разведывательному полёту вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря.#BlackSea #Crimea #UAV #USAF pic.twitter.com/dmjwEYmmAy
19:55 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 июня 2019 г.
Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸, с бортовым номером 169332, взлетевший с авиабазы Сигонелла🇮🇹, в акватории Чёрного моря. pic.twitter.com/BmQfXlKF5l
20:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 июня 2019 г.
Патрулирует в районе Севастополя🇷🇺, на расстоянии 32 км от береговой линии. pic.twitter.com/e3LaMsrL1o
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия стащила много вооружения в Крым, увеличив также численность своих войск на полуострове. Об этом стало известно от разведки США после анализа спутниковых снимков.
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