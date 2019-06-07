Самолет Зеленского вернулся из Грузии: что известно 

В ночь на пятницу, 7 июня, борт №1 президента Владимира Зеленского доставил из Грузии в Украину 10 детей украинки Юлии Сусляк, которая пыталась их вывезти в оккупированную Абхазию.

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Они - дома. А мы работаем для скорейшего возвращения домой их матери", - отметил он.

Юлия Сусляк с детьми скриншот видео

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Дети находились в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии, а их мать Юлия Сусляк - под стражей. Юлию и ее мужа Юрия подозревают в торговле детьми.

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Сусляк задержали на грузинской границе, когда она с десятью детьми, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в оккупированную РФ Абхазию.

В 2018 году вся семья переехала из Украины в РФ из-за проблем с бизнесом главы семьи. Там Сусляки прожили около года, потом были вынуждены уехать, вероятно, из-за нарушения миграционного режима.

Первым поехал Юрий - через Сочи, нарушив грузинский закон об оккупированных территориях, за что ему в Грузии грозит наказание в виде четырех лет тюрьмы.

Юлия с детьми отправилась из Москвы в Тбилиси, а дальше - в Зугдиди, недалеко от границы с Абхазией. На оккупированную территорию семья так и не попала, при наличии всех разрешений на выезд. 25 апреля Юлию арестовали по подозрению в торговле детьми.

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