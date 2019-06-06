Самолет Зеленского экстренно вылетает в Грузию: что произошло

В четверг, 6 июня, президентский борт №1 вылетает в Грузию, чтобы забрать в Украину детей украинки Юлии Сусляк, которая пыталась их вывезти в оккупированную Абхазию.

Накануне украинской делегацией во главе с детским омбудсменом Николаем Кулебой были достигнуты предварительных договоренности с прокуратурой и министерствами Грузии, передает ТСН.

Дети должны прилететь в Украину 6 июня вечером.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сусляк арестовали на грузинской границе, когда она пыталась выехать в Абхазию вместе с 10 детьми. Подозрение вызвало то, что семеро из них были рождены в течение года. В семье объясняют - хотели иметь много детей, но из-за проблем со здоровьем матери, которой после рождения трех старших, поставили диагноз бесплодие, пришлось обратиться к услугам суррогатных мам.

Но по версии грузинской стороны, украинка этих детей купила в Украине, а в непризнанную республику Абхазию везла на продажу.

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