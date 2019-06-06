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Самолет Зеленского экстренно вылетает в Грузию: что произошло

18.3тЧитать материал на украинском

В четверг, 6 июня, президентский борт №1 вылетает в Грузию, чтобы забрать в Украину детей украинки Юлии Сусляк, которая пыталась их вывезти в оккупированную Абхазию.

Накануне украинской делегацией во главе с детским омбудсменом Николаем Кулебой были достигнуты предварительных договоренности с прокуратурой и министерствами Грузии, передает ТСН.

Дети должны прилететь в Украину 6 июня вечером.

Самолет Зеленского экстренно вылетает в Грузию: что произошло

Как сообщал OBOZREVATEL, Сусляк арестовали на грузинской границе, когда она пыталась выехать в Абхазию вместе с 10 детьми. Подозрение вызвало то, что семеро из них были рождены в течение года. В семье объясняют - хотели иметь много детей, но из-за проблем со здоровьем матери, которой после рождения трех старших, поставили диагноз бесплодие, пришлось обратиться к услугам суррогатных мам.

Но по версии грузинской стороны, украинка этих детей купила в Украине, а в непризнанную республику Абхазию везла на продажу.

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Место
Украина
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
дети должны быть счастливы, свиньи да?,а вы суки сколько убили на Донбассе?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
а зачем самолет президента?? Идиотизм...)))Пиар...Отправьте омбудсменшу...и 3 человека в помощь..рейсовым самолетом..
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Заодно упакуйте в багаж Саакашвили, чтобы два раза не мотаться. В Тбилиси его давно дожидаются прокуроры, суд и срок на 9 лет.
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