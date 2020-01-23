СНБО запросил "черные ящики" сбитого Boeing 737: Иран приехал в Украину с проверкой

В рамках расследования крушения Boeing 737, сбитого ракетами, в Киев 21 января прибыли представители Организации гражданской авиации Ирана во главе с уполномоченным по расследованию.

Об этом в четверг, 23 января, сообщила пресс-служба СНБО. Также к работе экспертной группы присоединились специалисты Канады и Франции.

"22 января эксперты имели возможность ознакомиться с техническими возможностями считывания информации с бортовых средств регистрации полетной информации – так называемых черных ящиков – Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, лаборатории Национального авиационного университета и Научно-производственного предприятия "Дисковые системы", – сказано в сообщении.

В этот же день Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Манучехром Моради.

Они обсудили вопрос дальнейшего взаимодействия стран по расследованию авиакатастрофы. Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк.

23 января Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию авиакатастрофы по вопросу работы экспертной группы.

Секретарь СНБО отметил особую важность вопроса получения Украиной "черных ящиков". Он подчеркнул, что страна готова обеспечить необходимый комплекс работ для считывания информации.

В свою очередь иранский представитель отметил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней.

Авиакатастрофа в Иране Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, недавно в гостинице Тегерана (Иран), где перед авиакатастрофой остановились 9 членов экипажа Boeing компании МАУ, повесили памятное фото об украинцах.

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