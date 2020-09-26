Самолет был не до конца исправен, – мать пилота Ан-26 о трагедии
Пилот Ашраф Мсуя говорил матери, что двигатели Ан-26 отказывали неоднократно
Он был 1991 года рождения, окончил академию им. Кожедуба
По словам матери, был лучшим летчиком своего класса
Один из пилотов самолета ВСУ Ан-26, разбившегося возле Чугуева, Ашраф Мсуя звонил матери за день до трагедии и говорил, что самолет был неисправен.
Об этом мать рассказала журналистам на месте катастрофы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Двигатели отказывали неоднократно. Он это знал. Не жаловался, просто объяснял, что машина не до конца в исправном состоянии", – отметила женщина.
По ее словам, сын 1991 года рождения, окончил академию им. Кожедуба.
"Он хотел служить в Украине, быть лучшим, и он был лучшим летчиком своего класса", – сказала мать.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Президент Владимир Зеленский приехал на место падения Ан-26 и объявил 26 сентября днем траура в Украине.