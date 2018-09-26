''Сами себя уничтожаем'': генерал ''обрушился'' на роковой ''Молот''

Взрыв миномета "Молот" 25 сентября в зоне проведения ООС мог произойти не только вследствие человеческого фактора, но и неисправности самой техники.

"Однозначно человеческий фактор здесь присутствует, при любой эксплуатации единицы техники, тем более боевой. Но это уже 13 случай с 2014 года, и это говорит о том, что все-таки наряду с человеческим фактором есть какие-то технические неполадки, технические моменты, проколы. Видимо, где-то есть просчет технической реализации этой техники", - сказал в комментарии OBOZREVATEL кандидат военных наук, генерал-лейтенант Дмитрий Уманец.

По его словам, могли быть допущены технические моменты, связанные с его недоработкой, в том числе и что касается ствола, о неисправности которого часто говорят волонтеры.

"Не скажу, что часто, но бывает, что у нас принимают на вооружение технику, которая под сомнением, бегом-бегом, как-то так. Это связано с коррупцией, она у нас пока никуда не делась. Знаю, есть моменты, когда техника вроде и неплохая, проходит все испытания, но на вооружение не поступает по каким-то причинам, скорее всего, из-за той же коррупции", - отмечает генерал-лейтенант.

Тот факт, что взрыв "Молота" произошел непосредственно при выполнении боевых действий, Уманец считает очень опасным случаем.

"При такой ситуации и врага не надо, сами себя уничтожают. Очень страшно говорить такие вещи, но, к сожалению, это факт", - заявил он.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одной из бригад Вооруженных сил Украины взорвался миномет "Молот", в результате которого пострадало двое военнослужащих.

Это не первый несчастный случай с минометом "Молот", производство которого лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский. Одно из предыдущих ЧП произошло на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

Затем на Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке трое военных погибли и девять получили ранения в результате разрыва "Молота".

Отметим, что миномет М120-15 "Молот" стоимостью 483 тыс. грн был презентован "Укроборонпромом" в августе 2016 года. После первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на ненадежность миномета.