Что приведет к "огню" на Донбассе: военный дал ответ

Эскалация конфликта на Донбассе будет, если наша армия это позволит.

"Как позволит наша армия, так они себя будут вести. Это как в государстве преступный мир, он такой, каким ему государство позволяет быть, так и здесь", – сказал в комментарии экс-комбат батальона "Киев-2" Богдан Войцеховский.

И добавил: "Наша армия сильна, может ответить, значить они будут сидеть тихо, как мыши. Если будем им позволять себя вести не хорошо, они и будут так себя вести".

Войцеховский считает, что ВСУ должны жестко отвечать на обстрелы со стороны боевиков, так как террористы не церемонятся в отношении наших военных.

"Они и так достаточно нехорошо себя ведут в отношении наших военных. А мы им это позволяем делать", – считает он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", экс-регионал Владимир Олейник, который сбежал в Россию, заявил, что готов идти в военкомат, чтобы защищать Донбасс от украинской армии.