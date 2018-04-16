Сами не потянем: Аваков пояснил, кто поможет Украине освободить Донбасс

Украина при текущем развитии событий не может планировать военную операцию по возвращению оккупированных территорий без риска полномасштабного столкновения с армией РФ.
В этом случае, одним из действенных механизмов может оказаться миротворческая миссия ООН, завил министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью "Украинской правде".
"Зашли миротворцы, все русские ушли, любые военизированные группы во главе с марионеточными правительствами Плотницких, Захарченко, или кто там сейчас, ушли с русскими", – пояснил он.
Аваков подчеркнул, что сбежавших террористов потом будут "догонять" и находить, потому что они совершили преступления перед Украиной.
"Сейчас же, после захода "голубых касок", с нашей стороны должен зайти некий гражданин с украинским флагом – украинская юстиция. Он заходит в ближайший райсовет, водружает там украинский флаг и проводит выборы в местные советы по украинскому закону", – добавил он.
Таким образом, отметил он, Украина получит возможность поставить легитимную власть, избранную по действующему законодательству.
Как сообщал "Обозреватель",также Аваков озвучил свой план возвращения Донбасса.
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