Сами не можем, но другим не отдадим: Иран сделал громкое заявление по "черным ящикам" МАУ

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не может расшифровать информацию "черных ящиков" украинского самолета авиакомпании МАУ, который сбили в небе над Тегераном 8 января, но не передаст их другим странам.

Об этом он сказалв интервью NBC, поддержав решение страны не отдавать бортовые самописцы. По словам Зарифа, в соответствии с международными авиационными правилами, Иран может проводить расследование катастрофы лайнера.

Он отметил, что в то же время Ирану нужно программное обеспечение, кабели и специальные знания от США или других западных стран, чтобы получить возможность расшифровать информацию "черных ящиков".

Иран сделал громкое заявление по черным ящикам МАУ. Иллюстрация

"Мы попросили помощи. Почему США не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение? Почему они не дали нам опыт?" – заявил министр.

По его словам, Иран, как никакая другая страна, хочет знать, что находится в "черных ящиках". На вопрос журналиста, никто ли не пытается расшифровать информацию, Зариф ответил: "Нет, нет. Мы не коснемся "черных ящиков" без присутствия всех заинтересованных сторон".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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