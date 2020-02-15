Сами не можем, но другим не отдадим: Иран сделал громкое заявление по "черным ящикам" МАУ

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не может расшифровать информацию "черных ящиков" украинского самолета авиакомпании МАУ, который сбили в небе над Тегераном 8 января, но не передаст их другим странам.
Об этом он сказалв интервью NBC, поддержав решение страны не отдавать бортовые самописцы. По словам Зарифа, в соответствии с международными авиационными правилами, Иран может проводить расследование катастрофы лайнера.
Он отметил, что в то же время Ирану нужно программное обеспечение, кабели и специальные знания от США или других западных стран, чтобы получить возможность расшифровать информацию "черных ящиков".
Иран сделал громкое заявление по черным ящикам МАУ. Иллюстрация
"Мы попросили помощи. Почему США не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение? Почему они не дали нам опыт?" – заявил министр.
По его словам, Иран, как никакая другая страна, хочет знать, что находится в "черных ящиках". На вопрос журналиста, никто ли не пытается расшифровать информацию, Зариф ответил: "Нет, нет. Мы не коснемся "черных ящиков" без присутствия всех заинтересованных сторон".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января. Спустя неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев.
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент Ирана Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
19 января в Украине приземлился борт с жертвами авиакатастрофы в Иране: 9 членов экипажа и 2 пассажира.
Украина направила повторный запрос Ирану о выдаче "черных ящиков". Предыдущую просьбу Тегеран проигнорировал.
19 января председатель иранской комиссии по расследованию аварии заявил, что страна принялась самостоятельно расшифровывать "черные ящики" со сбитого Boeing 737.
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