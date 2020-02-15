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15 февраля • обновлено в 12:28
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Сами не можем, но другим не отдадим: Иран сделал громкое заявление по "черным ящикам" МАУ

1.6т
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не может расшифровать информацию "черных ящиков" украинского самолета авиакомпании МАУ, который сбили в небе над Тегераном 8 января, но не передаст их другим странам.

Об этом он сказалв интервью NBC, поддержав решение страны не отдавать бортовые самописцы. По словам Зарифа, в соответствии с международными авиационными правилами, Иран может проводить расследование катастрофы лайнера.

Он отметил, что в то же время Ирану нужно программное обеспечение, кабели и специальные знания от США или других западных стран, чтобы получить возможность расшифровать информацию "черных ящиков".

Иран сделал громкое заявление по черным ящикам МАУ. Иллюстрация

Иран сделал громкое заявление по черным ящикам МАУ. Иллюстрация

"Мы попросили помощи. Почему США не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение? Почему они не дали нам опыт?" – заявил министр.

По его словам, Иран, как никакая другая страна, хочет знать, что находится в "черных ящиках". На вопрос журналиста, никто ли не пытается расшифровать информацию, Зариф ответил: "Нет, нет. Мы не коснемся "черных ящиков" без присутствия всех заинтересованных сторон".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Тег
МАУ
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Он Алекс
Он Алекс
Как бы там ни было, Иран сказал правду - мы виновны в убийстве сотен людей...не отдают чёрные ящики ну и .рен с ними.. идут торги об уровне компенсаций семьям погибших мирных граждан, Канада требует миллиард долларов , Украина отказалась от 80000 за каждого, тоже будет требовать больше... однажды во время учений Украина сбила борт с мирными людьми и выплатила по 200 000 у.е за каждого погибшего, признала эту ошибку и трагедию , уволила министра обороны и 3х генералов вместе с десятком из офицерского состава ВСУ.... но остаётся не понятная ситуация с РФ, которые сбили МН 17 , погибло 298 мирных и кроме вранья с кучей фейков типа диспетчер Карлос или СУ24 мировое сообщество ничего не слышит от режима Путина, позорники на России - ложь, лицемерие, эгоизм это все что видят в настоящей России
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