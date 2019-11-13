"Самая позорная манипуляция": Тука заявил о намерении власти "заморозить" Донбасс

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил о том, что в настоящее время в стране происходит "одна из самых позорных манипуляций общественным мнением".

Как убежден волонтер, это связано с принятым руководством Украины решением о замораживании конфликта на Донбассе. Об этом он рассказал OBOZREVATEL.

В подтверждение своих слов волонтер привел ряд фактов. Он напомнил о недавнем заявлении лидера депутатской фракции "Голос" Сергея Рахманина о том, что эта политическая сила поддерживает идею замороженного конфликта.

"На следующий день "Зеркало недели" публикует материал – вроде бы социологических исследований компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" из Харькова, которая якобы провела социологическое исследование жителей оккупированной части Донбасса", – напомнил Тука. При этом он обратил внимание на эту малоизвестную компанию.

Заинтересовавшись, "каким образом и кто смог провести социологические опросы на оккупированной территории", экс-замминистра начал искать информацию о компании в сети. "Первая попытка оказалась неудачной. Используя поисковую систему Google, я попал на очень знакомые три цифры – "404". Сайта не существует", – рассказал он.

Тука добавил: страница этой организации в Facebook "была создана за день до обнародования этой сенсационной информации в "Зеркале недели", и первый пост был посвящен тому, что злые хакеры взломали страницу уважаемой социологической организации. Бывает", – заметил он.

Поинтересовавшись "бэкграундом" "Нью Имидж Маркетинг Групп", Тука обнаружил массу скандалов, связанных с ней, а также многочисленные негативные отзывы и обвинения в недостоверных данных.

Волонтер обратил внимание на еще одну организацию – "Институт будущего", упомянутую в статье "Зеркала недели". "Среди ее основателей значится нынешний замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Супруга одного из руководителей является народным депутатом от "Слуги народа" и одним из спикеров этой фракции", – рассказал Тука. И заметил, что во время последних президентских выборов "Институт будущего" активно поддерживал Владимира Зеленского.

По его наблюдениям, "Институт будущего" сегодня используется командой Владимира Зеленского как своеобразный источник формирования общественного мнения. Эта организация фактически превратилась в рупор "Слуги народа".

Как убежден волонтер, создается информационное сопровождение тезиса о замораживании конфликта

"Странное стечение обстоятельств. Сначала – заявление Сергея Рахманина, затем публикация в "Зеркале недели" таких социсследований, которые у подавляющего большинства украинцев должны вызвать, как минимум, отвращение к жителям оккупированной части Донбасса", – заметил Тука.

Как убежден волонтер, "создается информационное сопровождение тезиса о замораживании конфликта". В этом контексте он напомнил о визите президента Зеленского в Золотое, где впервые прозвучал тезис о том, что "существуют процессы, которые стоит заморозить".

"Сейчас я могу утверждать, что существует определенная договоренность между "Слугой народа" и фракцией "Голос" в парламенте, и принято политическое решение, каким образом будет урегулирован этот конфликт. Это одна из самых позорных манипуляций общественным мнением", – заявил Тука.

Как писал OBOZREVATEL, ранее публицист Виталий Портников заявил о том, что заморозка конфликта на Донбассе возможна только на условиях президента России Владимира Путина, однако это не в его интересах. "Замороженный конфликт, по сути, приводит к тому, что Россия теряет важный фактор своего влияния на украинскую политическую ситуацию... Это влияние превращает территории, оккупированные Россией, из раны в проблему", - сказал он.

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