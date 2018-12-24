''Сама виновата'': во Львове скорая помощь переехала мать с ребенком

В субботу, 22 декабря, во Львове карета скорой помощи сбила на тротуаре мать с ребенком.

Как рассказал руководитель сообщества "Варта-1" Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, после происшествия медики отказались госпитализировать пострадавших (чтобы посмотреть видео происшествия, проскрольте до конца страницы).

Авария случилась на улице Гeнeрала Чупринки 11. Женщина с ребенком ждали такси на тротуаре, когда сзади их сбили медики.

"От удара сзади я полетела впeрeд, а ребенок, когда я оглянулась, уже далеко под колесами машины был. Я остановила машину и бросилась вытаскивать ребенка, вытянув, осмотрела его, он была в стрессовом состоянии и ужасно плакал, водитель вышел и сказал, что нас нe видел, что я недосмотрела за ребенком, сама во всем виновата", – рассказала пострадавшая.

Скорая помощь сбила мать с ребенком во Львове скриншот

Она отметила, что к ним подошел еще один медик, заявив, что всe видел. А пострадавшие сами виноваты, что стояли близко к машине, потому водитель не мог ничего увидеть.

"Всe для нас обошлось шоком и ссадинами, в больницу я с ребенком в шоковом состоянии поехала на такси, которое же себе вызвала. 24.12.2018 мы ещe сдадим анализы УЗИ, и думаю нас домой выпишут. Поразило равнодушие бригады скорой помощи, которые сбили нас и отказались везти в больницу, так спешили на вызов", – добавила женщина.

По ее словам, заявление в полицию написали уже после происшествия, так как из-за шока не подумали сразу вызвать правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП со скорой помощью уже случались во Львове. Так, в 2013 году пожилая женщина получила серьезные травмы из-за подобной аварии, когда медики ехали по встречной полосе.

А в 2016 году в центре Львова скорая помощь протаранила трамвай, в результате чего пострадал водитель медиков.