Сама пошла на крышу: появились детали гибели девушки-фотографа в Харькове

Алексей Титофф Расследования 10:31, 21.07.2020 Обновлено: 11:12, 21.07.2020

В Харькове полиция начала расследование по факту гибели в технической шахте завода фотографа Галины Карацюбы.

По данным пресс-службы ГУ НПУ региона, 35-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

"Полицией было установлено, что на заводе физическое лицо-предприниматель арендовало помещение площадью 1 007 кв.м. Одно помещение площадью 300 кв.м. был оборудован под зал проведения тематических фотосессий с различными фотолокациями. Через чаты и форумы фотографов человек решил провести презентацию помещения для привлечения клиентов", – говорится в сообщении.

Завод в Харькове

В полиции добавили, что погибшая на заводе сама направилась в сторону лестницы, ведущей к крыше здания. На замечание и предупреждение она не реагировала. Через 10-15 минут стало известно, что она упала в техническую шахту, отметили правоохранители.

Проход на крышу

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Помещение завода

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове в результате падения в шахту на заводе погибла местная фотограф.

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