Сама Поклонская: в деле узника Кремля вскрылись важные документы

Нынешний депутат признанной незаконной в Украине Госдумы России и бывший "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская лично принимала участие в аресте в 2014 году украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом свидетельствуют документы, которые обнародовал на своей странице в Facebook его адвокат Дмитрий Динзе. Он продемонстрировал протокол судебного заседания за май 2014 года, где Поклонская находится на стороне обвинения.

Именно она потребовала взять Сенцова под стражу как сторонника "Правого сектора".

Также адвокат режиссера обнародовал справки, на основании которых его и арестовали.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Аркадий Бабченко предложил России обменять себя на незаконно осужденного Олега Сенцова и других политзаключенных.