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25 ноября • обновлено в 22:24
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Сам виноват: у Авакова высказались о жутком ДТП с Кулебой и детьми

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Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сам виновен в жутком ДТП под Киевом, в которое попал вместе со своими детьми.

Об этом Радио НВ заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко. По его словам, первые данные следствия указывают именно на вину омбудсмена.

"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", – заявил Мартыненко.

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Тема
ДТП с Кулебой
Персона
Владимир Кулеба
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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