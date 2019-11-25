Сам виноват: у Авакова высказались о жутком ДТП с Кулебой и детьми

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сам виновен в жутком ДТП под Киевом, в которое попал вместе со своими детьми.
Об этом Радио НВ заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко. По его словам, первые данные следствия указывают именно на вину омбудсмена.
"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", – заявил Мартыненко.
ДТП с Кулебой
Коллаж
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Кулеба попал в ДТП вместе со своими сыновьями на перекрестке Чабаны-Гатное, который многие водители называют "проклятым". Там регулярно происходят аварии, которые нередко приводят к гибели.
На кадрах было заснято столкновение микроавтобуса и Toyota. Легковой автомобиль, в котором находился чиновник со своими детьми, после удара врезался в отбойник.
OBOZREVATEL писал о проблеме "убойного" перекрестка в отдельном материале.
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