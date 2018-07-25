"Сам видел": террорист пожаловался на наступление поляков на Донбассе

Так называемый сопредседатель "Харьковского движения "сопротивления" в Донецке и Луганске" Виктор Скляров рассказал в интервью террористам, что в 2014 году под Славянском якобы воевал с поляками.

"Этот бой был в конце мая - начале июня. Это была Троица. В Славянске, Семеновке. Нас атаковало очень серьезное подразделение со стороны ВСУ. Но скорее всего это были не ВСУ, а поляки, потому что были польские БТРы и два танка. Мы участвовали в бою. Именно мое подразделение, моя позиция, мы сделали маневр слева, обошли их. Мы их атаковали, подбрили один БТР ПТУРами. Из трех ПТУР у нас сработал только один "Фагот", два других не сработали. Мы подбили бы больше техники", – сказал боевик.

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По словам Склярова, "иностранцы" якобы испугались и начали отходить. Террорист пожаловался, что в бою были ликвидированы боевики "Цыган" и "Север".

"Скорее всего это были даже не ВСУшники, а поляки. Я сам военный, я знаю. На этих БТРах обычно поляки в боях и участвуют. Только они воевали не за Украину. Они воевали за великую Польшу. Они используют повод, для того, чтобы потом внедриться и захватить как минимум по Днепр", – сказал террорист.

В сети высмеяли "мемуары" Склярова. Больше всего пользователей рассмешил рассказ про БТР поляков.

"Феерический кацапский дол**еб! Просто феерический! Польские БТРы", "Польские БТРы, в них нег*ы. А командовали евреи. Прямо из Тель-Авива команды раздавали. І так на протяжении дня, пока кокс не забрали﻿", – пошутили в сети.

Как щас помню, это было в Семёновке на Троицу, нас атаковали поляки на польских БТРах. Я военный, я знаю https://t.co/gRqTk17ENU #мемуары pic.twitter.com/4lw102l3M4 — Necro Mancer (@666_mancer) 25 липня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты распространили фейковое видео об Украине, на котором якобы СБУ разоружали "бан*еровцев".