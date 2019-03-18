Сам себе выписал премию: в САП отчитались о первом обвинительном приговоре

В Одесской области бывшего главу Захаровской райгосадминистрации Дмитрия Франчука приговорили к 3 годам лишения свободы за премию, которую он выписал сам себе.

Такое решение вынес Киевский районный суд Одессы в понедельник, 28 марта, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как было установлено, чиновник, пользуясь служебным положением, назначил себе прибавку к заработной плате в размере 695% от должностного оклада, что составило более 65 тыс. грн, за "интенсивность труда".

Дмитрий Франчук Думская

Соответствующий документ он подал на рассмотрение Михеила Саакашвили, который являлся главой Одесской облгосадминистрации, однако, чтобы скрыть преступные намерения, устно попросил заместителя главы ОГА поставить "промежуточную" резолюцию. Примечательно, что к Саакашвили письмо Франчука так и не попало.

"Суд признал бывшего главу Захаровской райгосадминистрации виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (присвоение имущества) УК Украины, и приговорил к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года", – сказано в сообщении.

Суд также удовлетворил иск Захаровской РГА о взыскании с обвиняемого 65 403,4 грн.

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