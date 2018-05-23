Сам просился: появились новые подробности по включению Рубана в список на обмен

Письмо руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов, написано от руки и адресовано "представительнице" ОРДО в Минске.

Об этом заявила представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает ТСН.

"Больше месяца назад, в начале апреля, через Минский центр технической поддержки мы получили так называемое обращение от так называемых представителей ОРДО с требованием включить в список обмена Рубана. Они ссылались на его личное письмо, адресованное так называемой представительнице ОРДО в Минске. Как это письмо попало к представителям ОРДО, я не знаю, возможно, через родственников или адвокатов", - заявила она.

Предположительно, речь идет о Дарье Морозовой, представляющей террористов в Минске. Письмо содержит дату и подпись Рубана.

По словам Геращенко, представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе требовали включить Рубана в список на обмен, мотивируя его обращением.

Владимир Рубан Радио Свобода

"Они сказали о готовности передать его взамен на кого-то из наших военных в формате "один на один". А потом на следующей встрече попросили включить в общий список от ОРДО в 80 человек. В том списке также "беркутовцы" и 23 россиянина. И теперь они требуют передачи только в таком формате. Это нереалистичный сценарий", – отметила она.

Геращенко добавила, что боевики подтверждают на обмен только 20 человек, среди которых 8 военных. Кроме того, они требуют отдать более 100 человек, половина которых никак не связана с войной на Донбассе.

"Также в списке — россияне, которых мы готовы передать, но только России, чтобы освободить наших пленников. Поэтому этот вариант мы тоже не можем принять, учитывая все позиции", — отметила представитель Украины в ТГК.

Она также напомнила, что украинская сторона в 2018 году делала до шести предложений по обмену пленными, но они были безрезультатны.

"Мы предлагали передать 23 россиян, в этом списке — Агеев. Также мы предлагали передать тех, кто имеет отношение к войне на Донбассе и уже осужден, кого можно помиловать, чтобы забрать наших подтвержденных: и военных, и журналиста Станислава Асеева (Васина). Были и другие. Все эти наши предложения отвергались", — резюмировала Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская сторона была крайне удивлена, когда получила информацию о Рубане от террористов. Геращенко сообщала, что включение террористами "ДНР" в список обмена пленными Рубана усложняет непростые переговоры.