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Сам пришел в СБУ: что известно об "убийце" Бабченко

8.7тЧитать новость на украинском

"Убийцей" российского журналиста Аркадия Бабченко оказался друг украинского волонтера Родиона Шовкошитного.

Он сам обратился в СБУ после заказа, чем спас жизнь журналисту, сообщил Шовкошитный на своей странице в Facebook.

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"Убийца" Бабченко – мой друг. Собственно, то, что он пошел в СБУ, – это и есть та великая победа, у которой сегодня было так много родителей. До этого момента никто ничего и не знал. Если бы на его месте оказался другой кто-то, тогда к Аркадию пришел бы реальный убийца. И там уже – как карта легла бы", – написал он.

Шовкошитный предупредил россиян, живущих в Украине о том, что список потенциальных жертв очень большой.

Ранее сообщалось, что Бабченко планировал убить экс-боец АТО. Ему пообещали $30 тыс

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что журналист нашел оригинал "сценария убийства" Бабченко.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
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