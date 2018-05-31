Сам пришел в СБУ: что известно об "убийце" Бабченко

"Убийцей" российского журналиста Аркадия Бабченко оказался друг украинского волонтера Родиона Шовкошитного.

Он сам обратился в СБУ после заказа, чем спас жизнь журналисту, сообщил Шовкошитный на своей странице в Facebook.

"Убийца" Бабченко – мой друг. Собственно, то, что он пошел в СБУ, – это и есть та великая победа, у которой сегодня было так много родителей. До этого момента никто ничего и не знал. Если бы на его месте оказался другой кто-то, тогда к Аркадию пришел бы реальный убийца. И там уже – как карта легла бы", – написал он.

Шовкошитный предупредил россиян, живущих в Украине о том, что список потенциальных жертв очень большой.

Ранее сообщалось, что Бабченко планировал убить экс-боец АТО. Ему пообещали $30 тыс

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что журналист нашел оригинал "сценария убийства" Бабченко.