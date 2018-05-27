"Садист и трус": в России рассказали, чего боится Путин

Президент России Владимир Путин опасается проявлять милосердие, потому что считает, что таким образом покажет свою слабую сторону и в последствии его будут этим шантажировать.

Такое заявление сделал бывший вице-премьер России и нынешний блогер Альфред Кох на своей странице в Facebook, комментируя отказ Путина помиловать украинского политзаключенного Олега Сенцова, несмотря на его голодовку.

"Дорогой вы наш Владимир Владимирович! Если вы помилуете Сенцова, то я торжественно обещаю, что все равно не начну считать вас добрым и милосердным человеком. Я по-прежнему буду считать вас садистом и трусом, который ради собственной шкуры готов не то, что Сенцова, но и полмира уничтожить", - обратился к президенту в своем посте Кох.

Он добавил, что готов "провалиться сквозь землю", если это не так.

Напомним, заключенный в России Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Позже сестра режиссера заявила об угрозе для его жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов обратился к миру с трогательным "победным" посланием.