Саакашвили заговорил о новом "прорыве" в Украину

Беглый президент Грузии и экс-глава Одесской ОДА Михеил Саакашвили, которого депортировали за нарушение законодательства, не оставляет надежд вернуть себе украинское гражданство.

Он считает, что Европа должна наложить санкции на ряд украинских политиков. Об этом он заявил на пресс-конференции с профессором Джеффри Робертсоном в Гааге, передает delo.ua.

Также Саакашвили отметил, что собирается провести "мероприятие" на польско-украинской границе и анонсировал программу развития Украины.

"Для меня важно, чтобы в правительстве были члены моей команды, эти люди реально смогут изменить Украину, как это было в Грузии", ― заявил Саакашвили.

Как писал OBOZREVATEL, власти Грузии не хотят экстрадиции Саакашвили, потому что боятся проблем.