Саакашвили готовил революцию на деньги Курченко: появилось подтверждение

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили готовил в конце 2017 года государственный переворот в Украине. Делал он это на деньги беглого пророссийского олигарха Сергея Курченко.

Как говорится в расследовании OBOZREVATEL, в распоряжении редакции появился вывод Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), который подтверждает подлинность скандальных пленок с переговорами олигарха и политика. Речь идет о записе разговора, которая была опубликована в конце 2017 года Генеральной прокуратуры.

На записях слышно, как олигарх за вознаграждение просит политика помочь ему защитить собственные бизнес-интересы в Украине. Далее же становится понятно, что речь идет о подготовке революции. Курченко передал 500 тысяч долларов посреднику и соратнику Михо Сивериону Дангадзе. Его же задержали правоохранители и после полутора лет в тюрьме, в мае 2018 года, он подтвердил факт сотрудничества лидера партии с Сергеем Курченком.

В выводе КНИИСЭ эксперт Евгений Тымко приходит к выводу, что все пленки являются автентичными. "Запись разговора, которая содержится 51/802 от 21.11.2017 года… является оригинальной и, с технической точки зрения, аутентичной. Указанная запись не монтировалась и не была изменена как во время беседы, так и после нее”, – подчеркнул эксперт.

Отчет эксперта

Отчет эксперта

Отчет эксперта

Отчет эксперта

Также аутентичными признаны и записи разговора Дангадзе. Эксперт прямо указывает, что пленки его разговора не были смонтированы. Весь полный и детальный отчет специалиста, который прямо подтверждает подлинность разговора Михо и его людей с окружением Сергея Курченко, находится в распоряжении редакции.

В опубликованном расследовании OBOZREVATEL обращается к правоохранителям, просит обратить внимание на резонансную информацию и, возможно, открыть уголовное дело по факту государственной измены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 июля 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко прекратил гражданство Саакашвили. 10 сентября 2018 года политик прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с совершенным правонарушением.

28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство и он снова прилетел в Украину.

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