"ЕС устал": у Януковича пришли в восторг из-за снятия санкций

Решение Суда Европейского Союза об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра связано с отсутствием доказательной базы для обвинений в адрес этих лиц.

"За 5 лет никаких материалов о причастности Виктора Федоровича, Александра Викторовича к инкриминируемым им преступлениям Украиной предоставлено не было. Не только защитникам, но и обществу Генеральная прокуратура не предоставила каких-либо доказательств", – заявил в комментарии OBOZREVATEL адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

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Он напомнил: "Это не первое решение. Санкции, которые были инициированы украинскими чиновниками в Евросоюзе, за 2014 год уже были отменены раньше. Это связано с тем, что все обвинения, выдвигаемые в адрес Виктора Федоровича или Александра Викторовича, не имели абсолютно никакой доказательной базы и зиждились лишь на политических амбициях, политических обвинениях и политическом желании их оппонентов".

По его словам, "Евросоюз устал от безосновательных, голословных обвинений, в связи с чем и было принято такое решение".

Говоря о планах защиты Виктора и Александра Януковичей, Сердюк сообщил: "Мы будем продолжать уже начатую нами работу по привлечению к ответственности всех виновных в незаконном политическом преследовании наших клиентов, в фальсификации материалов дела и в попытке переписать украинскую историю 2014 года. Возбужден уже целый ряд уголовных дел".

Как писал OBOZREVATEL:

Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева. В октябре 2016 года его адвокат заявил, что экс-президент Украины получил временное убежище в России.

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала более 55 млн гривен и 1 млн долларов в пользу Украины с компаний, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем и его бывшими высокопоставленными чиновниками.

В апреле текущего года состоялось заседание Шевченковского районного суда Киева по отмене ареста счетов во "Всеукраинском банке развития", который принадлежал сыну беглого экс-президента Украины Виктора Януковича – Александру. В ходе заседания суд сначала постановил снять арест, однако позже это решение отменили и действующий арест остался в силе.

В марте текущего года правительство Канады продлило действие экономических санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его 15 соратников.

Одновременно Европейский Союз на один год продлил ограничительные меры против Януковича и его соратников.

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