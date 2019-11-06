Последние события, произошедшие в российском "пропагандистском сообществе" приводят к мысли, что кроме возможного "транзита власти", в РФ планируется и замена "пропагандистского пула". Соловьев, Киселев, Скабеева и прочие поднадоевшие поголовью Одичалой "вечерние мудозвоны" отправятся на покой, им на замену придут новые форматы "опиума для народа" с новыми лицами.

И эти смены грядут в ближайшее время, поскольку нынешнему пропагандистскому пулу Кремля уже не просто не верят, а с них начали смеяться. И это самое страшное для всех российских средств массовой дезинформации. К тому же, кремлевские последователи Йозефа Фрицевича просчитали, что в теперешнем виде польза от телеэфиров, на которые выделяются поистине огромные деньги, сравнимые с российскими образованием или здравоохранением, практически нулевая. А посему, езжайте к себе на Комо, гражданин Соловьев…

Как сейчас работает российская пропаганда

Для воздействия на российского гражданина, в РФ традиционно используется принцип: сделал – забыл – сделал заново и так до бесконечности, поскольку они искренне считают средний образовательный уровень поголовья весьма примитивным. При таком подходе самое главное – наличии "идеи", которую одновременно ретранслируют все возможные СМИ с целью "не дать жертве вырваться из сетей пропаганды". Основными исполнителями такой "работы" являются федеральные телевизионные каналы Россия, ОРТ, НТВ, Звезда, РЕН ТВ и множество других федеральных и региональных каналов, которые уже много лет ретранслируют многосерийные "сериалы": Украина - "замерзает", "банкрот", "нарушила перемирие" и т.д..

Несмотря на "отсечение" части украинского зрителя от российской пропаганды, медийный рынок Украины рассматривается российскими пропагандистами как внутренний. Правда, в отличие от РФ основная задача - дестабилизировать ситуацию и расколоть общество, для чего используется активная "раскрутка" тематик: мир, уровень жизни, коррупция, отсутствие реформ, медицина и.т.д.

Еще одна отличительная черта работы роспропаганды в Украине от РФ, где "внутренние" новости носят успокаивающий характер, в украинском медийном поле задача обратная – вывести человека из равновесия любыми возможными способами. Для этого используются крайне чувствительные темы, вспомним: "экспорт в Европу чернозема", "продажа человеческих органов и крови", "Киевский патриархат как христианский ИГИЛ", "оборонку", "фашисты" на каждом шагу...

Вместе с тем, в последнее время такая схема в обеих странах работает все хуже. Отсутствие должного креатива, вследствие чего наблюдаем за бесконечным использованием одних и тех же фейков, в отсутствии реальных фактов и доказательств, безусловно, приводит к временному "искривлению" картины мира у зрителя.

Судя по всему, "градус напряжения" уже пройден. Это вызвано тем обстоятельством, что похожая на лозунги откровенная ложь, естественно, вызывает шок у зрителя. Ярчайшие примеры – "распятый мальчик", "концлагеря для жителей Донбасса", "аусвайс Киселева", "игрушки с Гитлером для украинских детей", но он как бы "привыкает" к ранее уже увиденному, что уменьшает степень воздействия на него.

Говоря простым языком "все козыри на стол уже брошены", возможно лишь их повторение с минимальными изменениями, что делает кремлевскую пропаганду пропаганду малоэффективной.

"Новый формат"

Рассматривая ситуацию в таком контексте стоит отметить, что в Кремле прекрасно понимают: "надо что-то делать" и, как результат, в последнее время стали появляться новые форматы передач, с теми же задачами, но по-другому оформленные.

Ярчайшим примером этого стал цикл авторских программ коллаборанта К.Вышинского "Люди Донбасса". Их основная задача, судя по всему, "протестировать" как именно будут влиять на зрителя в принципе те же самые нарративы Кремля, но, назовем так: в более "интеллигентном формате". Кстати, кроме всего прочего расчёт еще и на влияние на молодежь, ведь цикл, во многом копирует решения современной российской "иконы стиля" - Дудя, который пользуется в России большой популярностью.

Все это достаточно ярко проявилось во время интервью, которое К.Вышинский взял у В.Цемаха. Кстати, оно преследовало еще одну важную цель – показать, что "начальник ПВО" все еще жив, курилка.

В ходе этой "беседы" были озвучены следующие важные и, безусловно, "спущенные из Кремля" нарративы:

• война в Украине – "гражданская", ведь Цемах в ходе интервью заявил: "я защищал свой дом", "не могу допустить, чтобы внуки думали не на моем языке, поэтому пришлось пойти в ополчение", "у меня оказалось очень много народа", "Донецкий характер – отдельная каста людей". Не будем просить его сказать что-нибудь на "донбасском" или "новоросском" языках, тут все понятно, а вот про много людей…почему-то вспоминается Гиркин, который в "порыве откровенности плакался", что не смог собрать даже десятка тысяч людей для борьбы с "укропами";

• "о "Боинге" (МН-17 – ред.) узнал только к вечеру или утром до этого ничего не знал", "сделали чуть ли не самым важным свидетелем по сбитому Боингу", "оказывали психологическое давление – пугали пожизненным заключением", "приезжали австралийцы и голландцы". Напомним – формат "интеллигентный" поэтому бреда о том, что видел в небе самолет, сбитый украинским истребителем естественно нет, а вот то, что "невиновен" от слова "совсем" навязывалось зрителю практически всю передачу;

• Цемах себя: "террористом не считает, он "защищал свой дом" поэтому и свидетельствовал "против" себя", его задержание – "террористический акт со стороны Украины" и, как он "страдал"…"от используемых транквилизаторов даже ногу поднять не мог - отходил недельку", а "давление было 190 на 110". В связи с этим, он "рассматривает возможность обращения в международные суды, поскольку он "жертва терроризма" а у "них против меня ничего нет и быть не может". Заметили разницу? Никто никого "фашистом" не называет, но…

"Стардалец" за русский мир Вышинский, судя по всему, точно окажется в "новом пуле". А вот "зайдет" ли зрителю "новый формат" сложно сказать. Все зависит от количества "стеба" внутри самой РФ над новыми любителями "шпилей".

Но в данном вопросе нельзя сбрасывать со счетов "международный фактор" - среднему американцу, немцу, голландцу в принципе абсолютно все равно, что происходит на Донбассе и это дает возможность "вбить на подкорку мозга штампы": Украина – плохая, Россия – хорошая.

При кажущейся нереальности такого сценария, он – действует, ведь парламент Нидерландов за дополнительное расследование по МН-17 проголосовал, жители Каталонии, Шотландии, Нидерландов также проголосовали "правильно", как это Кремлю и нужно было, так что вред от их деятельности преуменьшать не стоит. В этом контексте, радует только одно – все, что делалось российскими пропагандистами и спецслужбами до этого только тормозило процессы, но не изменяло их суть, это – обнадеживает, но совершенно не значит, что бороться с этим не следует.

А что касается самого интервью "популярного" в связи с недавним обменом пленных предателя Цемаха, которое он дал Вышинскому, больше всего поразили глаза и мимика последнего. Все его поведение как бы говорило: абсолютно неинтересная муть с заранее известными ответами на заранее поставленные вопросы. В общем, "так точно" и "никак нет".

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