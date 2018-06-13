"С вами Украина": омбудсмен отправилась к политзаключенным в Россию

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова отправилась в Россию к незаконно удерживаемым политзаключенным.

"Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки. С вами Украина и весь демократический мир. Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой", – написал в Twitter президент Петр Порошенко.

В свою очередь, заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко рассказала о том, что украинская сторона на заседании трехсторонней контактной группы подчеркнула важность процесса освобождения заложников.

"Сегодня в Минске состоялось очередное заседание рабочих групп, я была на постоянной дистанционной связи с коллегами из гуманитарной группы (там сегодня украинскую сторону представляли эксперты МинТОТ и СБУ). Украинская сторона подчеркнула важность разблокировать процесс освобождения заложников. Мы до сих пор, несмотря на официально направленные в адрес представителей РФ письма и списки, не имеем ответа от Москвы по инициативе передать 23 россиян в обмен на освобождение политзаключенных Кремля: Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Карпюка, Клыха, Сизановича, других", – написала Геращенко.

Украинская сторона надеется на ближайшую реализацию договоренности, достигнутую во время телефонного разговора президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина, о посещении заключенных омбудсменом.

"Также мы хотим, чтобы РФ пересмотрела свою прежнюю позицию по созданию механизма поиска пропавших при участии МККК и присоединилась к этому механизму. В работе группы сегодня участвовал председатель киевского офиса МККК Алан Эшлиман, который подтвердил готовность его организации присоединиться к строительству нового моста в Станице Луганской", – подчеркнула Геращенко.

Кроме того, во время переговоров Украина остро поставила вопрос недопуска МККК в тюрьмы на оккупированных территориях.

"Требуем полного доступа МККК и других гуманитарных организаций к заключенным. И мы ожидаем ответа координатора ОБСЕ Тони Фриша, к которому обратились родственники заложников с требованием посетить ребят, которые 3 года находятся в полной изоляции. Украинская сторона настаивает, чтобы координатор ОБСЕ не медлил с посещением тюрем на оккупированных территориях", – резюмировала Геращенко.

На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки.

На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки.



З вами Україна і весь демократичний світ. Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому! — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 червня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер рассказала о ходе переговоров в Минске.