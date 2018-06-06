С Украины сняли любую ответственность за крушение MH17

Правительство Нидерландов не видит оснований привлекать Украину к ответственности за крушение в 2014 году малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом за то, что Киев не закрыл воздушное пространство над регионом.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в министерстве иностранных дел Украины со ссылкой на письмо главы нидерландского МИД Стефа Блока, адресованное депутатам нижней палаты парламента королевства.

"На основании доклада Нидерландского консультационного совета по вопросам безопасности, результатов уголовного расследования JIT, информации из открытых источников, и собственного исследования вопроса, в том числе юридического, по мнению правительства в настоящее время нет юридических оснований для привлечения Украины к ответственности. Правительство считает, что на данный момент дополнительное расследование не нужно", - говорится в письме.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная следственная группа (Joint Investigation Team - JIT) на специальной пресс-конференции 24 мая подвела промежуточные итоги своего расследования катастрофы Boeing-777 над Донбассом.

Расследование подтвердило, что самолет был сбит из установки "Бук", попавшей из РФ на неподконтрольную территорию Донбасса.