"С тоской вспоминают Украину": в Крыму пожаловались на жизнь при РФ

Из-за "реформы" образования в Крыму, которую проводят оккупационные российские "власти", уровень нагрузки на преподавателей вырос, а их зарплата катастрофически снизилась.

"Такое ощущение, что чиновники таким образом нашли способ избавиться от "лишних ртов" в сфере", – заявила крымская блогер в материале для "Радио Свобода".

Она отмечает, что вузы и школы аннексированного полуострова активно переводят на подушевое финансирование, что уничтожает путь к качественному предоставлению государственных образовательных услуг.

Иллюстрация. Крым

Кроме того, в крымских вузах активно сокращают штат. Так, большинству преподавателей Крымского федерального университета, у которых закончились контракты этим летом, их не продлевают (это около 30-40% преподавателей учебного учреждения).

В небольших сельских школах в результате "реформ" один педагог будет вынужден вести по нескольку разных предметов, что негативно скажется на уровне знаний учеников.

"Очень многие крымские учителя и преподаватели вузов с тоской вспоминают украинские времена... Даже сторонники Крымнаша прикусили языки, осознав, что принесла полуострову родная гавань", – подытожила блогер.

Комментарии пользователей сети к блогу Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал