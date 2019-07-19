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"С тоской вспоминают Украину": в Крыму пожаловались на жизнь при РФ

4.1т Читать материал на украинском

Из-за "реформы" образования в Крыму, которую проводят оккупационные российские "власти", уровень нагрузки на преподавателей вырос, а их зарплата катастрофически снизилась.

"Такое ощущение, что чиновники таким образом нашли способ избавиться от "лишних ртов" в сфере", – заявила крымская блогер в материале для "Радио Свобода".

Она отмечает, что вузы и школы аннексированного полуострова активно переводят на подушевое финансирование, что уничтожает путь к качественному предоставлению государственных образовательных услуг.

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Иллюстрация. Крым

Иллюстрация. Крым

Кроме того, в крымских вузах активно сокращают штат. Так, большинству преподавателей Крымского федерального университета, у которых закончились контракты этим летом, их не продлевают (это около 30-40% преподавателей учебного учреждения).

В небольших сельских школах в результате "реформ" один педагог будет вынужден вести по нескольку разных предметов, что негативно скажется на уровне знаний учеников.

"Очень многие крымские учителя и преподаватели вузов с тоской вспоминают украинские времена... Даже сторонники Крымнаша прикусили языки, осознав, что принесла полуострову родная гавань", – подытожила блогер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
образование Новости Крыма Россия
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
"крымская блогер" это не существующий объект. Цель статейки - налить побольше г о в н а.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Угу. В устах блоХера из самой нищей страны Европы это звучит, мягко говоря, не слишком убедительно!
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Исаев Максим
Исаев Максим
Угу, так хотят быть громадянами самой нищей в Европе страны-попрошайки, что у них аж дух захватывает!
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