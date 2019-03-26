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С танками в Киеве: в России пригрозили Украине постепенной оккупацией

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Старший научный сотрудник Института российской истории Андрей Марчуков заявил, что Россия должна сосредоточиться вокруг "возвращения" себе всей Украины по частям.

По его словам, начать нужно с тех регионов, население которых якобы больше всего этого ждет, сообщает пропагандистский ресурс, ссылаясь на его выступление на пресс-конференции в Москве (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российские танки

Российские танки

Корреспондент.net

"Когда говорят: "Нам нужна вся Украина" — это значит, что ничего не будет сделано и ничего не нужно. Потому что есть украинская нация, есть миллионы людей, которые в этом убеждены, как бы мы к этому не относились. Но это их оружие, и нам надо уметь им бороться. И если они выходят на коньках и с клюшками, а у нас выходят с футбольным мячом на ледяную площадку, то, естественно, победить нельзя. Только по частям, как произошло с Крымом, как живет и надеется Донбасс, который уже пять лет в состоянии войны. Только по частям те, кто хочет, кто ощущает себя русскими, для кого Россия — матушка, а Украина — мачеха, те должны стать частью России", — сказал пропагандист.

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Его поддержал и скандальный журналист Александр Чаленко, который сбежал из Киева в 2014 году и начал работать на кремлевских пропагандистов. Он и вовсе забредил раскаянием украинцев за противостояние агрессору при виде российских войск в украинских городах.

"Я вас уверяю — когда в Киеве будут стоять русские танки, вы через пять лет не найдете ни одного человека, который бы сказал, что он участвовал в Евромайдане. И когда вы покажете ему фотографию, где он стоит с транспарантом "Кто не скаче — тот москаль", он ответит: "Вы меня неправильно поняли. Да, стоял. Но в Евромайдане не участвовал", — самоуверенно высказался пособник оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Алексей Ситников заявил, что в обозримом будущем в западной Украине якобы повторится сценарий террористических "Л/ДНР". Он добавил, что в условиях нарастающего недовольства происходящим в стране население западной Украины якобы может потребовать отделения и самостоятельности по аналогии с развалом СССР.

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Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всё верно. Пора уже освобождать Украину от коричневой чумы!
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