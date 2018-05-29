"С сепарами говорить не о чем": российский медик рассказал, почему пошел за Украину

Старший медик 5-го отдельного батальона УДА с позывным "Ляпис", который родился в Читинской области России, заявил, что за Украину необходимо воевать.

По его словам, в 2014 году во время Евромайдана стало ясно, что Россия готовится к войне с Украиной, поскольку пропаганда была такой же агрессивной, как против Грузии перед войной 2008 года, сообщает 057.ua.

"Ляпис" отметил, что решил идти воевать после общения с сестрой, которая является военнослужащей ВСУ.

"Я воюю за возможность самим менять свою страну так, как мы захотим. Украина не тоталитарное государство. И лишь за это стоит воевать. Чтобы сохранить какую-никакую демократию. И нужно обязательно победить, иначе Украина перестанет существовать, империя зла станет сильнее, а это уже угроза всему цивилизованному миру", - сказал он.

По словам военного "у украинцев есть будущее, и главное - есть возможность и желание меняться самим и менять свою страну в лучшую сторону..., только надо обязательно победить в войне".

При этом, часть семьи медика, которая проживает в России, не поддерживает его.

"Та часть семьи, что в Украине, относятся с пониманием, поддерживают, всячески помогают, хоть и боятся за меня. А та часть семьи, что в России - естественно меня не понимают. Но придет время и они все поймут", - сказал он.

Медик также прокомментировал влияние российской пропаганды на жителей Донбасса.

"Я считаю, что тезисы российской пропаганды лишь ширма для местных, чтобы оправдать свои преступные поступки, когда они звали Россию и ее армию в Украину. На самом деле они же сами не верят в эту чушь. А звали они Россию из-за своего "шкурного" интереса, ведь в России, как им казалось, на них на каждого "свалиться блага", каждого "мешком денег привалит. Эти люди просто продажные, без принципов", - сказал он.

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По его мнению, если Киев заплатит большую цену, то эти люди будут поддерживать Украину. Однако с сепаратистами не нужно разговаривать.

"Мне кажется, что с ними не стоить вообще разговаривать. А смысл? О чем с ними можно говорить?.. Надо просто делать то, что мы делаем, делать ещё лучше и эффективнее, и тогда часть из них присоединиться к общему делу, а остальные будут "молчать в тряпочку". Ну а боевики свалят в Россию. Если выживут", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский поэт, которого в России признали террористом, Александр Бывшев назвал Россию "страной победившего фашизма".