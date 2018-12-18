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С ребенком в машине: на Ривненщине водитель устроил ''голливудские'' гонки с копами. Видео

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В Ривненской области полиция с погоней ловила водителя, который ночью ехал без света с женой и 6-летней дочерью.

Как говорится в сюжете ТСН, Mercedes пытался скрыться от правоохранителей сначала на улицах областного центра, после чего отправился на трассу Киев-Чоп.

Водитель ехал по встречной полосе, а попытка заблокировать дорогу провалилась, так как машина протаранила преграды. В Ривно он вылетел с дороги и развалил забор.

С ребенком в машине: на Ривненщине водитель устроил ''голливудские'' гонки с копами. Видео

"Во время того, как его заблокировали, пытался осуществить движение задним ходом. Позади автомобиля и с стороны находились патрульные полицейские – соответственно, он осуществил движение и наезд в сторону полицейских", – сообщил пресс-секретарь Нацполиции области Антон Крук.

С ребенком в машине: на Ривненщине водитель устроил ''голливудские'' гонки с копами. Видео
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В результате полицейским пришлось достать оружие, чтобы остановить нарушителя. Они пять раз выстрелили и повредили заднее правое колесо. Водителю все же пришлось остановиться. Однако выходить из авто он все равно отказывался, в связи с чем копам пришлось выбивать стекло.

С ребенком в машине: на Ривненщине водитель устроил ''голливудские'' гонки с копами. Видео

По предварительной информации, 42-летний водитель был трезвым. В салоне иномарки правоохранители нашли пневматические пистолет и винтовку. Пассажиры в результате опасных действий главы семейства не пострадали.

С ребенком в машине: на Ривненщине водитель устроил ''голливудские'' гонки с копами. Видео

"Водитель не смог объяснить свои действия, почему он не останавливался, почему он подвергал опасности других участников дорожного движения, полицейских, а также себя и членов своей семьи", – рассказал Крук.

Уточняется, что в результате погони пострадали трое полицейских, две патрульные машины и авто беглеца также получили повреждения. Правоохранители собираются подавать на водителя в суд, чтобы возместил ремонт. За сопротивление беглецу грозит до двух лет за решеткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря в Киеве произошла стрельба неподалеку от общежитий Киевского политехнического института, в результате чего пострадали несколько студентов.

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Темы
ПДДКриминал
Место
Украина
Тег
полиция
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