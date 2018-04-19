Еще конец прошлой недели не предвещал никакого серьезного обострения на линии противостояния, но последние дни в корне поменяли ситуацию.

Да, близко начало мая с традиционными для последних лет обострениями массового сознания на фоне очередной годовщины трагедии в Одессе и "победобесия". И под эту дату многие и военные, и эксперты прогнозировали масштабные провокации. Однако, казалось-бы, еще как минимум неделя должно было продержаться относительно мирное состояние.

И тут, буквально за два дня как минимум две серьезные провокации и трое погибших, в то время как за 11 дней до этого всего один. Вообще, налицо реальные попытки российско-террористических формирований перевести конфликт в "горячую фазу". Понятно, что к серьезной локальной операции сил и средств у противника нет, но даже такими булавочными уколами они способны нанести нашей группировке определенный урон как в живой силе, так и в технике.

Крайне неспокойно прошла ночь на 17 апреля. В районе Песков в результате обстрелов были ранены сразу двое наших бойцов. При этом на этапе эвакуации под серьезный обстрел попал реанимобиль с хорошо видимыми знаками "Красного креста". Благодаря мастерству водителя, который вывел машину на непростреливаемую территорию, раненные не пострадали, зато была ранена сопровождающая медсестра.

А в 02.00 произошли совершенно непонятные на сегодня события на летном поле бывшего Луганского летного училища штурманов, где боевиками была собрана техника для "парада Победы". По утверждению "говорящих голов" от так называемой ЛНР, "украинские силовики" выпустили 11 снарядов калибра 152-мм и уничтожили "четыре единицы техники, предназначенной к параду, а также один раритетный образец - танк Т-34-85 времен Второй мировой, снятый с постамента в Лутугинском районе Луганской области.

Естественно, что у пресс-службы штаба АТО есть своя версия, по которой "произошло возгорание автомобиля, от которого пожар перекинулся на остальную технику. Предполагается, что один из автомобилей был загружен боеприпасами и сдетонировал при пожаре". Как видится, эта версия гораздо ближе к действительности. Такие выводы можно сделать, просто проанализировав доступные фото и видеоматериалы. Из них хорошо видно, что повреждения на автомобильной технике уж очень похожи на следы пожара. А танк Т-34 вообще стоит без двигателя, видимо демонтированного для ремонта.

Доверие к нашей версии вызывает и другой факт - зачем было накрывать артиллерией стоянку раритетной техники, если, судя по фотографиям от ОБСЕ, буквально за сутки до этого рядом стояли парадные расчеты из БТРов, БМП и РСЗО "Град"?

С другой стороны, сложно отрицать, что наши военные тем или иным способом активно действуют в прифронтовой зоне. Типичный пример зафиксирован даже в документах ОБСЕ. Европейцы отметили, что 14 апреля у боевиков взорвался склад боеприпасов "в 250 м к юго-востоку от моста в Станице Луганской".

Да и переданный боевиками погибший еще 8 апреля прапорщик Владимир Майборода явно погиб в серой зоне, откуда не было возможности эвакуировать тело. Воевал уже относительно немолодой боец с 2014 г. и погиб, будучи командиром взвода разведки 24-й отдельной механизированной бригады.

И наконец, очень серьезная провокация произошла днем 17 апреля. В 15.40 попал под обстрел из стрелкового оружия автобус, перевозивший персонал коммунального предприятия "Вода Донбасса" с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции. В результате инцидента ранения получили пять человек. Один из них находится в больнице Ясиноватой в тяжелом состоянии. Хотя обстоятельства происшествия на данный момент не совсем ясны, однако, учитывая конфигурацию линии фронта на том направлении, сомнений в том, что обстрел из стрелкового оружия производился со стороны незаконных вооруженных формирований, практически нет. Налицо очередная довольно серьезная провокация, которая может поставить часть Донбасса на грань экологической катастрофы. Ведь очевидно, что такими обстрелами противник добивается полного закрытия Донецкой фильтровальной станции.

По состоянию на вечер 17 апреля нет данных о боевых действиях на фронте и о потерях нашей группировки, и хотя уже известно о двух погибших, обстоятельства пока не освещаются в СМИ. Однако уже сейчас есть неофициальные сведения от немногочисленных волонтеров, из которых можно сделать вывод, что противник перешел к применению оружия калибров, больших, чем обычные минометные и наши потери больше.

Какие именно провокации боевики приготовили на ближайшие дни и самое главное на начало мая, решительно непонятно. Ясно одно - для поднятия градуса ненависти (который сильно подупал вместе с ухудшением экономической обстановки на оккупированных территориях) вполне вероятен вариант с большими жертвами среди гражданского населения.

И первые звоночки уже прозвучали. Буквально за несколько дней пропагандистская машина ЛДНР запустила в российский эфир сразу две небезопасные "утки" - якобы обстрел школьного автобуса под Горловкой и якобы обстрел украинской артиллерией кладбища в Зайцево во время поминального дня. Хотя оба эти инцидента быстро были замяты, так как, видимо, были недостаточно подготовлены, тем не менее, это очень плохой знак. Знак того, что оккупационные власти перешли некую "красную черту", за которой будет только смерть невинных людей.